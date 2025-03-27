Париж, 27 марта, 2025, 18:54 — ИА Регнум. Франция и Великобритания после урегулирования конфликта планируют разместить своих военных в стратегически важных для Киева районах, оказывая «сдерживающий» эффект. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон по итогам встречи «коалиции согласия» в Париже.

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«Силы поддержки не будут представлять собой миротворческие силы и не заменят военных на линии соприкосновения, они не будут замещать украинские вооруженные силы. Но эти силы будут присутствовать в определенных стратегических местах, которые будут определены вместе с украинцами», — отметил он.

Макрон уточнил, что ввод этих «сил поддержки» будет осуществлён лишь после мирного урегулирования украинского конфликта в качестве одной из гарантий безопасности для киевского режима и как «сдерживающий фактор» для России.

Французский лидер также добавил, что этот контингент не будет являться частью сил Североатлантического альянса (НАТО) и, соответственно, не будет ослаблять восточный фланг блока.

Как передавало ИА Регнум, 2 марта Макрон заявил, что Париж и Лондон выдвинули свой план по мирному урегулированию конфликта на Украине. Программа предполагает ввод европейского военного контингента в эту страну, когда будет объявлено перемирие. Позже Макрон уточнил, что главы европейских стран могут разместить войска в нескольких ключевых городах Украины: Киеве, Львове и Одессе. Он также добавил, что эти миротворческие силы в случае нападения на Украину смогут дать «военный ответ».

27 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также заявила, что Москва категорически против размещения военного контингента Запада на Украине, такое решение чревато прямым столкновением России с НАТО. В Британии прекрасно осознают опасность «разыгрываемой геополитической партии», поэтому активно пытаются продвигать «обезличенную» идею формы миротворцев, добавила дипломат.

Посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник ранее также предупредил, что любой прибывший на украинскую территорию без согласия и разрешения на то России контингент станет законной целью для ВС РФ.