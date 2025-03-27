Хургада, Египет, 27 марта, 2025, 18:49 — ИА Регнум. При крушении батискафа с туристами у берегов египетской Хургады погибли пять граждан России, в том числе двое детей. Об этом 27 марта сообщили в Генконсульстве РФ в Хургаде.

Global Look Press

«Число погибших увеличилось до пяти человек, среди них двое несовершеннолетних», — цитирует представителей дипучреждения «РИА Новости».

Также агентство сообщило, что в больницах Хургады находятся 14 граждан России, в том числе семеро несовершеннолетних в возрасте от двух до 15 лет.

Как передавало ИА Регнум, авария прогулочного батискафа «Синдбад» произошла 27 марта около 10:00 мск на расстоянии 1 км от берега. На борту аппарата, который проводил регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа, находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетние.

Telegram-канал Mash сообщил, что, по предварительной версии, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф, в результате чего подводный аппарат перевернулся, а на борту произошла разгерметизация.

Большинство пассажиров удалось спасти. Они были доставлены в гостиницы и больницы Хургады. Правоохранительные органы начали расследование.

По последним данным, в результате катастрофы погибли шесть человек, в том числе пять граждан России, сообщало арабское издание Al-Youm as-Sabia. Пострадал 21 человек, в том числе 14 российских туристов. Четыре человека находятся в тяжёлом состоянии.

Источник ИА Регнум сообщал, что в числе погибших в результате крушения батискафа — семейная пара Валиуллиных из Татарстана. 38-летняя педиатр Кристина и 41-летний анестезиолог Равиль Валиуллины прилетели на отдых в Египет вместе с двумя дочерями. При крушении супруги пытались помочь детям и другим пассажирам. Кристина и Равиль погибли. Их дети находятся в больнице.