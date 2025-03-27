Москва, 27 марта, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Воспользовавшиеся незаконными способами легализоваться в России иностранцы должны нести за это ответственность, вплоть до лишения гражданства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Ответственность должны нести не только недобросовестные сотрудники миграционных органов, не только должностные лица, но и те лица, которые воспользовались подобными незаконными услугами. Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые им выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки», — отметил он на заседании межведомственной комиссии СБ РФ.

Он добавил, что в отношении таких нарушителей может быть также проведена процедура лишения российского гражданства.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших законодательство. В частности, документ сокращает период временного пребывания в стране без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот период составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.

С 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. Сведения в нём обновляются каждые четыре часа. Иностранцам из реестра запрещено покупать недвижимость, транспорт, управлять автомобилем, брать кредиты, официально жениться и разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения, оформлять новые банковские счета и тратить с существующих более 30 тыс. рублей ежемесячно, также для них ограничено перемещение по территории государства.

9 марта глава МВД России Владимир Колокольцев проинформировал, что в этот реестр внесено уже около 640 тыс. приезжих.