Медведев допустил лишение паспорта РФ тех, кто получил его незаконно
Медведев: незаконно получившие российский паспорт могут быть его лишены
Москва, 27 марта, 2025, 18:38 — ИА Регнум. Воспользовавшиеся незаконными способами легализоваться в России иностранцы должны нести за это ответственность, вплоть до лишения гражданства. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Ответственность должны нести не только недобросовестные сотрудники миграционных органов, не только должностные лица, но и те лица, которые воспользовались подобными незаконными услугами. Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые им выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки», — отметил он на заседании межведомственной комиссии СБ РФ.
Он добавил, что в отношении таких нарушителей может быть также проведена процедура лишения российского гражданства.
Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 8 августа 2024 года подписал закон, вводящий миграционный режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся в стране или нарушивших законодательство. В частности, документ сокращает период временного пребывания в стране без визы до 90 суток в течение года. Ранее этот период составлял 90 суток суммарно в течение каждого периода в 180 дней.
С 5 февраля в России заработал реестр контролируемых лиц. Это база данных МВД, в которую будут вносить незаконно находящихся в России или нарушивших закон иностранцев. Сведения в нём обновляются каждые четыре часа. Иностранцам из реестра запрещено покупать недвижимость, транспорт, управлять автомобилем, брать кредиты, официально жениться и разводиться, устраивать детей в образовательные учреждения, оформлять новые банковские счета и тратить с существующих более 30 тыс. рублей ежемесячно, также для них ограничено перемещение по территории государства.
9 марта глава МВД России Владимир Колокольцев проинформировал, что в этот реестр внесено уже около 640 тыс. приезжих.