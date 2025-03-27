Москва, 27 марта, 2025, 19:04 — ИА Регнум. Массовое возвращение иностранных IT-компаний на российский рынок в ближайшее время маловероятно, это связано с регуляторными требованиями и сохраняющимися санкциями, отметили в своём отчёте аналитики компании Strategy Partners.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Они предположили, что даже если политические условия изменятся, иностранным вендорам понадобятся ресурсы и время для восстановления операционной деятельности, а это в свою очередь даст российским разработчикам фору для совершенствования продуктов и укрепления позиций на рынке.

«В отдельных же сегментах возможен частичный возврат западных решений, но их доля в российском IT-секторе будет существенно ниже, чем в период до 2022 года», — цитирует ТАСС выводы аналитиков.

В докладе указано, что после введения антироссийских санкций в 2022 году работу в РФ прекратили более 200 иностранных IT-компаний.

Эксперты отметили, что у иностранных компаний есть несколько возможных стратегий для работы в России. В частности, они могут восстановить предоставление официальной поддержки без физического присутствия и существенных инвестиций в местную инфраструктуру. Другой вариант — поставлять обновлённые решения компаниям, продолжающим деятельность в РФ. Третий сценарий предполагает физическое возвращение поставщиков по модели «инвестиции в обмен на ресурсы», что приведёт к конкуренции за квалифицированные кадры.

Аналитики также обратили внимание, что если в отношениях России и США наметились признаки потепления, то риторика лидеров ЕС в адрес России, напротив, ужесточается. Эксперты предположили, что это снижает вероятность возвращения европейских вендоров в РФ. По мнению экспертов, сами иностранные компании тоже не заинтересованы в обходе ограничений, поскольку не видят в этом экономической целесообразности.

Как передавало ИА Регнум, ранее в Минфине заявили, что иностранным компаниям из недружественных государств для возвращения на российский рынок потребуется разрешение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями.

В Минпромторге отмечали, что стимулировать возвращение иностранных брендов, покинувших российский рынок из-за санкций, нецелесообразно, поскольку отечественные компании нарастили производство и заняли ниши на рынке, освободившиеся после ухода иностранных конкурентов.

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров в феврале заявил, что обсуждение условий возвращения западных брендов в Россию можно будет начинать, только когда отменят антироссийские санкции. В числе условий он назвал обязательное присутствие зарубежных компаний в Крыму и новых регионах.

Президент России Владимир Путин ранее призывал внимательнее отнестись к вопросу возвращения ушедших с рынка РФ западных компаний, чтобы не утратить приобретённый после их ухода потенциал.

В ходе круглого стола, проведённого Общественной палатой РФ в феврале, эксперты отметили, что возвращение крупных IT-компаний на российский рынок будет возможно только при соблюдении ими ряда условий, одним из которых будет обязательное открытие полноценного представительства в стране.