Хургада, Египет, 27 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Число российских граждан, погибших при крушении батискафа в египетской Хургаде, увеличилось до шести. Об этом сообщил губернатор провинции Красное море Амр Ханафи.

AP/TASS

«В больницы были доставлены 29 пострадавших. Погибли шесть иностранцев — россияне», — указал Ханафи в заявлении, опубликованном администрацией региона.

Губернатор уточнил, что на борту батискафа вместе с россиянами находились граждане Индии, Норвегии и Швеции, а также пять членов экипажа — граждан Египта.

Как сообщало ИА Регнум, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноимённой гостинице, произошла 27 марта. На борту аппарата, предназначенного для подводной экскурсии с осмотром кораллового рифа, находились 45 россиян. Большинство из них спасли и доставили в больницы и гостиницы.

Среди пострадавших есть один ребёнок, он находится в тяжёлом состоянии, сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова.

В качестве одной из возможных причин ЧП названо столкновение с рифом. Предположительно, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф, что привело к опрокидыванию аппарата и разгерметизации.