Хургада, Египет, 27 марта, 2025, 18:01 — ИА Регнум. В результате крушения батискафа в Хургаде число пострадавших достигло 21 человека, среди которых 14 россиян. Об этом сообщило арабское издание Al-Youm as-Sabia («Седьмой день»).

Gehad Hamdy/Global Look Press

«Среди пострадавших были 14 российских туристов, три египтянина, три индийца и ещё один неизвестный. Таким образом, число пострадавших достигло 21 человека», — указано в публикации.

Уточняется, что шесть человек, среди которых пятеро россиян, погибли, а ещё четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. По данным издания, всего на борту находилось около 50 человек, из них три члена экипажа и два водолаза.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта около 10:00 мск произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноимённой гостинице.

На борту, который осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа находились 45 россиян. Большинство из них были спасены и в дальнейшем доставлены в больницы и гостиницы.

Согласно версиям, появившимся в СМИ и социальных сетях, одной из причин крушения могло стать столкновение с рифом. Уточнялось, что один из двух пилотов батискафа мог не справиться с управлением и налететь на риф, после чего подводный аппарат перевернулся, а на борту произошла разгерметизация.

Удалось спасти 38 туристов, не менее шести человек погибли, судьба остальных неизвестна.