Хургада, Египет, 27 марта, 2025, 17:58 — ИА Регнум. Среди пострадавших в крушении батискафа с туристами в египетской Хургаде есть один ребёнок, он находится в тяжёлом состоянии. Об этом 27 марта сообщила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.

EPA/TASS

«В тяжёлом состоянии находится один ребёнок. Всем пострадавшим оказывается необходимая помощь. Молимся о выздоровлении», — написала Львова-Белова в Telegram-канале.

Днём 27 марта стало известно о крушении туристического батискафа «Синдбад» у побережья Хургады. Авария произошла на расстоянии 1 км от берега. На борту аппарата, который осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа находились 45 россиян, в том числе дети.

Позже стало известно о спасении 38 россиян. Одной из причин крушения могло стать столкновение с рифом. По последним данным, в результате происшествия погибли не менее шести человек.

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