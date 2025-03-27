Каир, 27 марта, 2025, 18:05 — ИА Регнум. При крушении прогулочного батискафа «Синдбад» в Хургаде погибли супруги из Татарстана. Об этом 27 марта сообщили в пресс-службе главы республики.

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«В результате аварии погибли супруги из Уруссу», ― процитировало ТАСС представителя пресс-службы.

Также сообщается, что две их дочери находятся в больнице. Минздрав республики находится на связи с родственниками погибших.

По информации источника ИА Регнум, речь идет о семье Валиуллиных. 38-летняя педиатр Кристина и 41-летний анестезиолог Равиль Валиуллины работали в больнице. 21 марта прилетели на отдых в Египет вместе с дочками и разместились в отеле Mirage Bay. При крушении супруги пытались помочь детям и другим пассажирам.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта около 10:00 мск произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноимённой гостинице.

На борту аппарата, который осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа, находились 45 россиян. Большинство из них были спасены и в дальнейшем доставлены в больницы и гостиницы.

Согласно версиям, появившимся в СМИ и социальных сетях, одной из причин крушения могло стать столкновение с рифом. Уточнялось, что один из двух пилотов батискафа мог не справиться с управлением и налететь на риф, после чего подводный аппарат перевернулся, а на борту произошла разгерметизация.

Генконсульство России в Хургаде подтвердило, что в результате крушения батискафа погибли пять россиян, в том числе двое детей. Личности троих из них установлены. Как сообщил источник ИА Регнум, в числе опознанных погибших ― Евгения Нестерюк. О ней известно только то, что она прилетела в Хургаду 24 марта и должна была находиться в городе до 2 апреля.

Арабское издание Al-Youm as-Sabia («Седьмой день») сообщило, что в результате крушения батискафа число пострадавших достигло 21 человека, среди которых 14 россиян, три египтянина, три индийца и один неизвестный.

Уточняется, что шесть человек, среди которых пятеро россиян, погибли, а ещё четверо пострадавших находятся в тяжёлом состоянии. По данным издания, всего на борту находилось около 50 человек, из них три члена экипажа и два водолаза.