Москва, 27 марта, 2025, 17:51 — ИА Регнум. Войска ВС РФ уверенно продвигаются в Харьковской области, пресекая контратаки Вооружённых сил Украины. Об этом 27 марта заявил глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

«На сегодняшний день констатировать освобождение каких-то новых населённых пунктов я не могу. Работа ведётся ежедневно, наши бойцы пресекают любые попытки украинских боевиков контратаковать», — передаёт слова Ганчева «РИА Новости».

Глава администрации также отметил, что российские войска сформировали плацдарм к северу и югу от Купянска. Фронт на данном участке медленно, но уверенно движется, заключил он.

По информации Минобороны РФ, в минувшие сутки подразделения российской группировки «Запад» улучшили положение по переднему краю, а также нанесли поражение трём бригадам и десантно-штурмовому полку ВСУ в районе Кондрашовки, Богуславки, Новоплатоновки Харьковской области. В ходе боёв украинские формирования потеряли более 210 военных, три пикапа и девять орудий полевой артиллерии, в том числе британскую гаубицу FH-70.

16 марта Ганчев заявил, что ВС РФ расширяют зону контроля на правом берегу реки Оскол, а также продвигаются в сторону Купянска. Он предположил, что российские военные возьмут в окружение Купянск, до которого им осталось около 7 км, а затем приступят к зачистке города.

Как передавало ИА Регнум, российские военнослужащие 2 марта отрезали группу бойцов ВСУ от основных сил противника на купянском участке фронта.