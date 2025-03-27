Мурманск, 27 марта, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Мурманск подаёт всем арктическим регионам пример поступательного развития, заявил 27 марта президент Владимир Путин.

Bulkin Sergey/Global Look Press

Глава государства в ходе рабочей поездки в Мурманск проводит совещание по вопросу развития арктической зоны.

«Сам город Мурманск и область задают всем арктическим регионам пример динамичного, поступательного развития. Здесь реализуются масштабные, во многом уникальные промышленные и логистические проекты», — сказал Путин.

В своём выступлении президент также отметил, что перед Россией стоят масштабные и системные задачи по развитию Арктики. Путин подчеркнул, что необходимо повышать качество жизни людей в арктических регионах.

Как передавало ИА Регнум, ранее глава государства посещал Мурманскую область в июле 2023 года. Он провёл совещание по развитию посёлков в российской арктической зоне. В ходе этого совещания Путин заявил, что развитие населённых пунктов в Арктике имеет важное значение в том числе с точки зрения обороны и безопасности.

Президент отмечал, что Арктика обладает колоссальным потенциалом. Глава государства указывал, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для страны. В феврале 2025 года Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике.

В ходе нынешней поездки Путину представили мастер-планы опорных населённых пунктов российской Арктической зоны. Соответствующий перечень, в который вошли 16 агломераций из девяти регионов, ранее утвердило правительство. На реализацию проекта будет направлено более 3 трлн рублей.