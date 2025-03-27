Мурманск, 27 марта, 2025, 17:37 — ИА Регнум. Северный флот России является самым мощным, он обеспечивает безопасность в Арктике. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию арктической зоны РФ и арктического транспортного коридора.

Павел Львов/РИА Новости

«На Кольском полуострове базируется наш самый мощный Северный флот, обеспечивающий безопасность арктических рубежей России», — сказал Путин.

Глава государства поблагодарил североморцев за службу и мужество, которое они проявляют в ходе проведения спецоперации.

Он отметил, что накануне начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил ему о том, как моряки воюют на передовой.

Как сообщало ИА Регнум, 27 марта Путин прибыл в Мурманск. Рабочую поездку он начал с посещения мемориала защитникам Советского Заполярья, известного как «Алёша». Президент возложил к Вечному огню на сопке Зелёный Мыс букет красных роз.