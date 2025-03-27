Алексеевский район, Татарстан, 27 марта, 2025, 17:42 — ИА Регнум. Родственник семьи Ещевых из Татарстана, пострадавшей при крушении батискафа в египетской Хургаде, рассказал ИА Регнум, что родные уже вышли с ним на связь. Они находятся в больнице — «с ними всё хорошо».

Личный архив Наталья и Сергей Ещевы вместе с дочерью, пострадавшие при крушении батискафа в Хургаде

Днем 27 марта стало известно о крушении туристического батискафа «Синдбад» у побережья египетской Хургады. Кораблекрушение произошло на расстоянии 1 км от берега. На борту аппарата, который осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа, находились 45 россиян, в том числе дети. Большинство из них удалось спасти, после чего туристы были доставлены в гостиницы и больницы Хургады.

Среди пострадавших оказалась семья Ещевых из поселка Алексеевское в Татарстане. Глава семьи Сергей вместе с женой Натальей и двумя детьми Викторией и Ариной смогли спастись и выбраться на сушу. Экстренные службы Хургады экстренно доставили пострадавшую семью в местную больницу.

Журналистам ИА Регнум удалось связаться с родственником семейной пары Дмитрием. Мужчина рассказал о состоянии родных.

«У нас уже получилось связаться с Сергеем и Натальей, они вышли на связь. Они вместе с детьми находятся в больнице, им оказывают всю необходимую помощь. Долго разговаривать не получилось — договорились, что позже созвонимся и расскажут подробнее о своем состоянии», — рассказал ИА Регнум Дмитрий.

Ранее ИА Регнум сообщало, что после крушения батискафа у побережья египетской Хургады спасли 38 россиян. Сообщается, что одной из причин крушения прогулочного батискафа Sindbad в Египте, в результате которого погибли российские туристы, могло стать столкновение с рифом. По последним данным, в результате крушение погибли не менее шести человек.