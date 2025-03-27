Лондон, 27 марта, 2025, 17:41 — ИА Регнум. Называющие себя экоактивистами участники движения Just Stop Oil, известные актами вандализма в музеях и у памятников культуры, прекратят протестные акции.

Global Look Press

«Спустя три года после того, как мы ворвались на сцену в ярко-оранжевом, в конце апреля мы повесим на гвоздь свои отражающие жилеты. Так что конец супам на картинах Ван Гога, кукурузному крахмалу на Стоунхендже и замедлению движения на улицах», — говорится в сообщении пресс-службы движения в соцсети Х.

В Just Stop Oil пообещали, что конец протестных акций это «не конец судам, электронным браслетам и наблюдению, штрафам, испытательным срокам и годам в тюрьме».

«Это не конец гражданскому сопротивлению», — подчеркнули в движении.

Свое решение о прекращении акций вандализма в музеях активисты объяснили тем, что британские суды начали признавать незаконными лицензии на разработку новых нефтегазовых месторождений.

Just Stop Oil — движение, появившееся 14 февраля 2022 года в Великобритании и вызвавшее серьезные споры из-за актов вандализма в отношении произведений искусства в галереях. Активисты движения выступают за то, чтобы правительство Великобритании прекратило лицензирование и производство новых ископаемых видов топлива.

Как передавало ИА Регнум, в июне 2024 года британские экоактивисты распылили оранжевую порошковую краску на камни Стоунхенджа в Англии, чтобы привлечь внимание общественности к теме защиты окружающей среды.

Позже, в сентябре того же года, представители движения Just Stop Oil облили томатным супом картины Винсента Ван Гога «Подсолнухи 1889» и «Подсолнухи 1888». Активисты по защите климата попытались испортить картины через час после того, как двоих вандалов за аналогичную акцию приговорили к 20 месяцам тюремного заключения.

В январе 2025 года участники Just Stop Oil осквернили могилу учёного Чарльза Дарвина в Вестминстерском аббатстве в Лондоне, оставив на ней надпись о глобальном потеплении.