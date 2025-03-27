Хургада, Египет, 27 марта, 2025, 17:40 — ИА Регнум. Брат погибшего в катастрофе с батискафом в Хургаде Равиля Валиуллина рассказал, что не может получить информацию о состоянии своих племянниц. Мужчина сообщил ИА Регнум, что его брат с женой часто летали в отпуск в Египет.

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Супружеская пара врачей из Татарстана, 41-летний Равиль и 38-летняя Кристина, погибли во время крушения туристического батискафа в Хургаде. Две их дочери, по данным местных властей, были госпитализированы после катастрофы. ИА Регнум связалось с братом Равиля Ильдаром, мужчина рассказал, что никак не может получить информацию о произошедшем и состоянии своих племянниц.

«Я всю информацию из СМИ узнал, с нами пока ещё никто не связывался, я сам в консульство звонил, но там даже номер телефонов не могут назвать, куда звонить, чтобы узнать, что сейчас с детьми. Вся семья в шоке сейчас, мы просто не знаем, что нам делать», — поделился мужчина.

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Ильдар рассказал, что отпуск в Египте — это семейная традиция для Равиля и Кристины, они так делали каждый год.

«В этот раз они улетели 21 марта, это обычный отпуск для них. Отели каждый раз разные выбирали, всё было хорошо, им нравилось», — рассказал мужчина.

Сейчас семья Равиля и Кристины пытается выяснить судьбу двух их дочерей. Известно, что Равиль и Кристина вместе работали в Ижевской больнице. Мужчина — анестезиологом, его супруга — педиатром.

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Ранее ИА Регнум сообщало, что во время крушения экскурсионного батискафа в Хургаде погибли россияне. Среди погибших опознали Равиля и Кристину Валиуллиных.