Вологда, 27 марта, 2025, 17:37 — ИА Регнум. «Движение первых» стало современной и востребованной организацией, которая объединяет миллионы активистов и вдохновляет их на созидание. Об этом заявил руководитель вологодского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Дмитрий Антонов, комментируя открытие IV съезда «Движения первых» в Москве. Съезд проходит в национальном центре «Россия» в Москве и собрал более двух тысяч делегатов со всей страны.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Партия «Единая Россия» уделяет особое внимание работе с молодежью и её патриотическому воспитанию. Президент страны Владимир Путин при помощи «Движения первых» значительно усилил систему формирования молодого поколения. «Движение первых» зародилось в 2022 году и, несмотря на короткий срок своего существования, уже стало современным и востребованным объединением, которое объединяет миллионы ребят и вдохновляет их на созидательные поступки», — отметил Дмитрий Антонов.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия»

По его словам, движение содействует в проявлении способностей и талантов, а также способствует формированию чувства гордости за страну и её историю. «Единая Россия» совместно с «Движением первых» воспитывает подрастающее поколение в духе единства и патриотизма», — подчеркнул руководитель регионального исполнительного комитета партии.

«Я на съезд поехал в качестве председателя регионального отделения «Движения первых» Вологодской области», — рассказал член «Единой России» Денис Чевачин. Он высоко оценил возможность познакомиться и обменяться опытом с участниками движения из разных регионов России.

Пресс-служба вологодского регионального отделения партии «Единая Россия»

Съезд в Москве продлится до 28 марта. В день открытия к участникам встречи с приветственным словом обратился президент РФ Владимир Путин.