Кишинёв, 27 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул перенесли на 28 марта. Об этом сообщил депутат парламента, адвокат Вадим Фотеску.

Bocharov Denis/Global Look Press

Уточняется, что такое решение суд принял по просьбе прокуроров.

«Судья Ольга Беженарь перенесла заседание, на котором будет рассматриваться запрос прокуроров об аресте. Оно запланировано на 14:00 (15:00 мск) 28 марта», ― процитировало ТАСС парламентария.

По его словам, в суде пояснили, что перенос связан с процессуальными мероприятиями, так как Гуцул не может присутствовать на сегодняшнем заседании, в данный момент ей предъявляют обвинение.

Как сообщало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинёва на 72 часа. Её не выпустили из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр, а никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало.

Глава Гагаузии 27 марта опубликовала своё обращение к президенту России Владимиру Путину и попросила оказать давление на власти Молдавии. Она назвала Россию страной, которая никогда не предавала своих друзей. Также с просьбой о поддержке в ситуации с задержанием Гуцул обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Глава Гагаузии заявила, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование взамен на отказ от должности и выезд из страны. По её словам, Кишинёв намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и привести к власти там своего ставленника. Она также призвала депутатов Народного собрания Гагаузии проявить твёрдость, сплочённость и решимость.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание Гуцул, отметил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию.

Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум отметил: задержание главы Гагаузии указывает, что в Молдавии решили действовать по примеру румынских властей, которые незаконно устраняют своих политических конкурентов на президентских выборах.

Депутат Госдумы Андрей Луговой считает задержание главы Гагаузии политической расправой, совершённой ангажированной молдавской системой.

В 2023 году в отношении Гуцул возбудили уголовное дело. Её обвинили во ввозе неучтённых средств в Молдавию для «Шор» до запрета партии в июне 2023 года. В апреле прошлого года дело направили в кишинёвский суд. В антикоррупционной прокуратуре Молдавии заявили, что главе Гагаузии грозит до десяти лет тюрьмы.