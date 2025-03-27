Судебное заседание по делу задержанной главы Гагаузии перенесли на 28 марта
Суд рассмотрит запрос прокуроров об аресте главы Гагаузии Гуцул 28 марта
Кишинёв, 27 марта, 2025, 17:28 — ИА Регнум. Судебное заседание по делу главы Гагаузской автономии Евгении Гуцул перенесли на 28 марта. Об этом сообщил депутат парламента, адвокат Вадим Фотеску.
Уточняется, что такое решение суд принял по просьбе прокуроров.
«Судья Ольга Беженарь перенесла заседание, на котором будет рассматриваться запрос прокуроров об аресте. Оно запланировано на 14:00 (15:00 мск) 28 марта», ― процитировало ТАСС парламентария.
По его словам, в суде пояснили, что перенос связан с процессуальными мероприятиями, так как Гуцул не может присутствовать на сегодняшнем заседании, в данный момент ей предъявляют обвинение.
Как сообщало ИА Регнум, 25 марта сотрудники Национального центра по борьбе с коррупцией Молдавии задержали Гуцул в аэропорту Кишинёва на 72 часа. Её не выпустили из Молдавии, отобрали паспорт и произвели полный досмотр, а никаких объяснений по поводу причины задержания не последовало.
Глава Гагаузии 27 марта опубликовала своё обращение к президенту России Владимиру Путину и попросила оказать давление на власти Молдавии. Она назвала Россию страной, которая никогда не предавала своих друзей. Также с просьбой о поддержке в ситуации с задержанием Гуцул обратилась к президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.
Глава Гагаузии заявила, что ей неоднократно предлагали прекратить уголовное преследование взамен на отказ от должности и выезд из страны. По её словам, Кишинёв намерен ввести в Гагаузии чрезвычайное положение и привести к власти там своего ставленника. Она также призвала депутатов Народного собрания Гагаузии проявить твёрдость, сплочённость и решимость.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя задержание Гуцул, отметил, что действующая власть Молдавии использует методы неприкрытого нажима на политиков, которые популярны и составляют ей конкуренцию.
Политолог Юрий Светов в разговоре с ИА Регнум отметил: задержание главы Гагаузии указывает, что в Молдавии решили действовать по примеру румынских властей, которые незаконно устраняют своих политических конкурентов на президентских выборах.
Депутат Госдумы Андрей Луговой считает задержание главы Гагаузии политической расправой, совершённой ангажированной молдавской системой.
В 2023 году в отношении Гуцул возбудили уголовное дело. Её обвинили во ввозе неучтённых средств в Молдавию для «Шор» до запрета партии в июне 2023 года. В апреле прошлого года дело направили в кишинёвский суд. В антикоррупционной прокуратуре Молдавии заявили, что главе Гагаузии грозит до десяти лет тюрьмы.