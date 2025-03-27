Мурманск, 27 марта, 2025, 17:18 — ИА Регнум. Президенту России Владимиру Путину во время его рабочей поездки в Мурманск представили мастер-планы опорных населённых пунктов российской Арктической зоны и проекты развития Северного морского пути. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости

Пресс-служба опубликовала соответствующее видео.

В декабре 2023 года правительство России определило важнейшие населённые пункты Арктики, для которых началась разработка мастер-планов по развитию на период до 2035 года. В перечень опорных пунктов вошли 16 агломераций в девяти регионах: Кемско-Беломорская (Карелия), агломерация Воркуты (Коми), Тикси-Найба (Якутия), Норильск-Дудинка, Диксон и Игарка (Красноярский край), Архангельская (Архангельская область), Мурманская, Кировско-Апатитская и Мончегорская (Мурманская область), агломерация Нарьян-Мара (НАО), агломерации Певека и Анадырская (Чукотский автономный округ), агломерации Нового Уренгоя, Ноябрьска и Салехард-Лабытнанги (ЯНАО).

На реализацию проекта будет направлено более 3 трлн рублей.

Как передавало ИА Регнум, Путин прибыл в Мурманск днём 27 марта. Глава государства проведёт совещание по вопросам развития российской Арктической зоны. В Мурманске в эти дни проходит Международный арктический форум «На Севере — жить!», посвящённый 500-летию открытия Северного морского пути. Президент посетил это мероприятие.

Ранее глава государства посещал Мурманскую область в июле 2023 года. Он провёл совещание по развитию посёлков в российской Арктической зоне. В ходе этого совещания Путин заявил, что развитие населённых пунктов в Арктике имеет важное военное значение, в том числе с точки зрения обороны и безопасности.

Ранее президент отмечал, что Арктика обладает колоссальным потенциалом. Глава государства указал, что развитие этих территорий и их обустройство стали неоспоримым приоритетом для страны. В феврале 2025 года Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике.