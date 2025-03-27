Лондон, 27 марта, 2025, 17:24 — ИА Регнум. Американские власти намерены добиться прекращения огня на Украине к сотому дню президентства Дональда Трампа. Об этом пишет британский журнал The Economist.

Global Look Press

«Американские официальные лица надеются добиться прекращения огня в течение первых 100 дней пребывания Трампа на посту президента», — указано в публикации.

В издании отмечается, что поспешность Вашингтона в вопросе перемирия на Украине будет означать уступки не в пользу Киева.

Но также уточняется, что самой Москве ни к чему торопиться с заключением перемирия, ведь ВС РФ владеют преимуществом в зоне спецоперации.

Как передавало ИА Регнум, ранее агентство Bloomberg сообщало, что администрация США планирует достичь соглашения о прекращении огня на Украине к 20 апреля, так как на это число выпадает праздник Пасхи. При этом в Вашингтоне понимают, что добиться перемирия к указанной дате будет сложно из-за сильного различия позиций сторон конфликта.

18 марта у президента России Владимира Путина состоялся телефонный разговор с Трампом, в ходе которого лидеры двух стран обсудили перспективы нормализации российско-американских отношений и актуальную ситуацию на Украине.

Путин согласился на предложение американского коллеги о перемирии, подчеркнув, что основным условием для прекращения боевых действий должно стать прекращение военной помощи Киеву.

Позже, комментируя разговор с Путиным, Трамп заявил, что дискуссия получилась очень рациональной. Вашингтон хочет прекращения боевых действий, чтобы люди перестали погибать, заверил глава Белого дома.