Москва, 27 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Росфинмониторинг включил в перечень экстремистов и террористов командира отдельного центра специальных операций «Запад» ВСУ полковника Андрея Матвиишина, заочно приговорённого в России к 24 годам лишения свободы за атаки БПЛА на Курскую и Брянскую области. Об этом сообщается на сайте службы.

Juan Moreno/Global Look Press

«Матвиишин Андрей Аркадьевич, 20.12.1976 года рождения», — указано в перечне.

Отмечено также, что Матвиишин — уроженец посёлка Коропец Тернопольской области.

Второй Западный окружной военный суд в Москве 12 декабря 2024 года признал Матвиишина виновным в совершении терактов на территории России. Ему заочно назначили наказание в виде 24 лет лишения свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а оставшейся части срока — в колонии строгого режима. Полковника ВСУ объявили в международный розыск.

Следствие установило, что в 2022 году Матвиишин, командовавший своим подразделением Черниговской и Сумской областях, приказал атаковать Курскую и Брянскую области беспилотниками с взрывными устройствами. В результате по меньшей мере 12 человек получили ранения различной степени тяжести.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле 2024 года заочные обвинения были предъявлены Матвиишину и ещё трём полковникам ВСУ: Павлу Федосенко, Фёдору Ярошевичу и Дмитрию Храпачу (все трое внесены в РФ в перечень террористов и экстремистов).

В дальнейшем Ярошевича, бывшего командира 19-й отдельной ракетной бригады ВСУ, приговорили к пожизненному сроку за обстрелы Белгорода. Командир 27-й реактивной артиллерийской бригады ВСУ Храпач также заочно получил пожизненный приговор за организацию обстрелов Белгородской области. Федосенко, который командует 92-й отдельной штурмовой бригадой ВСУ, был заочно арестован по статье УК об убийстве двух и более лиц.