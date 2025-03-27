Челябинск, 27 марта, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Число пострадавших при взрыве газа в пятиэтажном доме в челябинском городе Еманжелинск возросло до четырёх человек, сообщили 27 марта в ГУ МЧС по региону.

МЧС Челябинской области

«Ещё одного пострадавшего — мужчину 1963 года рождения (шоковое состояние) госпитализировали для осмотра», — сказано в публикации ведомства в Telegram-канале.

Ранее 27 марта сообщалось, что в результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Жертвой аварии стала женщина 1942 года рождения. Пострадавшие были доставлены в медучреждения.

Позже в ГУ МЧС по Челябинской области уточнили, что женщина 1950 года рождения получила перелом ноги и руки, она находится в состоянии средней степени тяжести. Мужчина 1980 года рождения в результате происшествия получил ожоги, его в тяжёлом состоянии госпитализировали в Ожоговый центр ГБ №6 г. Челябинск. Ещё один пострадавший 1949 года рождения находится в состоянии лёгкой степени тяжести, его госпитализировали для осмотра.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта в частном дома в Тобольске (Тюменская область) прогремел взрыв, пострадали три человека. Из-под завалов разрушенного здания вытащили маленькую девочку. Кроме того, из соседнего дома медики госпитализировали женщину и мальчика. Позднее, 15 марта, ребёнок скончался в ожоговом центре.

Было установлено, что причиной аварии стала утечка из газопровода в результате некачественных работ по его обустройству. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).