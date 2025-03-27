Киев, 27 марта, 2025, 17:05 — ИА Регнум. Вооруженные силы Украины (ВСУ) перебрасывают свои резервы в Сумскую область для усиления обороны. Об этом 27 марта сообщил главнокомандующий украинской армии Александр Сырский.

Global Look Press

Он отметил, что в этом регионе интенсивность боев возросла.

«В связи с увеличением интенсивности действий <…> работал в Сумской области», — написал Сырский в социальной сети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ; принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Главком ВСУ добавил, что в связи со сложившейся ситуацией по итогам поездки он принял решение о необходимости дополнительных поставок боеприпасов, беспилотников и переброске резервов для укрепления позиций ВСУ в этом регионе.

Как передавало ИА Регнум, 21 марта в российских силовых структурах заявили, что украинские формирования перебрасывают резервы в Сумскую область, чтобы попытаться деблокировать свою группировку, окруженную в приграничных районах Курской области. Уточняется, что дополнительны силы ВСУ сосредотачивают в Марьино. Сейчас российские военные продолжают уничтожение разрозненных групп украинских бойцов, которые скрылись в лесополосах на границе России и Украины.

Как отметил источник в российских силовых структурах, бойцы ВСУ потеряли шанс отступить из курского приграничья в Сумскую область из-за своих же мин. Украинские военные заминировали местность к юго-востоку от Гоголевки, чтобы сдержать наступление российских войск.

Вооруженные силы России 23 марта с помощью беспилотных летательных аппаратов «Иноходец» и «Форпост» уничтожили иностранную технику украинских формирований, эвакуируемую из Курской области в Сумскую.

24 марта российские войска нанесли поражение сосредоточениям живой силы и техники четырёх механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и трёх бригад теробороны в районах населённых пунктов Мирополье, Угроеды, Турья и Краснополье Сумской области. Также ударами оперативно-тактической, армейской авиации и огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах 18 населённых пунктов Сумской области.