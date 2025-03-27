Москва, 27 марта, 2025, 16:54 — ИА Регнум. Церемония прощания с заслуженным артистом России Алексеем Весёлкиным пройдёт в Российском академическом Молодёжном театре 29 марта. Похороны состоятся на Троекуровском кладбище, сообщила пресс-служба РАМТ.

Владимир Федоренко/РИА Новости Алексей Веселкин

В театре уточнили, что гражданская панихида пройдёт с 11 до 13 часов.

«Алексей Весёлкин будет похоронен на Троекуровском кладбище», — говорится в сообщении.

Ранее в театре сообщили, что ведущий актёр труппы, режиссёр, теле — и радиоведущий Весёлкин умер 26 марта в возрасте 63 лет. В РАМТе он проработал 42 года и сыграл около 60 ролей.

Сын актёра Алексей Весёлкин — младший рассказал, что причиной смерти отца стала продолжительная болезнь.

Алексей Весёлкин родился 21 ноября 1961 года в Москве. В 1983 году окончил Театральное училище имени Щукина, после чего был принят в труппу Центрального детского театра (ныне — РАМТ).

С начала 1980-х годов активно работал на телевидении. В разные годы вёл программы «Будильник», «До 16 и старше», «Детский час», «Царь горы», «Опять 25» и другие. Был соведущим шоу «Программа П», «Разум и чувства» на радио «Маяк».

В школьном возрасте Весёлкин впервые снялся в кино. В дальнейшем исполнил роли в таких фильмах и сериалах, как «Бедная Настя», «Не родись красивой», «День дурака», «Кулагин и партнёры» и других.