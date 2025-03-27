Новокуйбышевск, Самарская область, 27 марта, 2025, 16:57 — ИА Регнум. Сотрудники Новокуйбышевского НПЗ (входит в «Роснефть») организовали литературные чтения, приуроченные к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В мероприятии в рамках международной акции «Читаем детям о войне» приняли участие школьники и студенты техникумов Новокуйбышевска, активисты «Движения первых», педагоги и ветераны-нефтяники.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Новокуйбышевске прошли литературные чтения к 80-летию Победы

С помощью Новокуйбышевского НПЗ специально к чтениям был издан сборник «Подвиг, навсегда вписанный в историю», куда вошли воспоминания работников завода — фронтовиков. Волонтёры и сотрудники музея предприятия собирали материал в семейных и музейных архивах. Издание проиллюстрировано фотографиями военной поры, наградными документами и материалами, которые ранее не публиковались.

Участники акции читали выдержки из сборника — отрывки дневников участников Великой Отечественной войны, — стихи, которые ветераны завода посвятили подвигам земляков. Школьники и преподаватели также увидели документальный фильм «Война моторов», созданный при поддержке «Роснефти» и посвященный вкладу отечественной нефтяной промышленности в приближение Победы. В завершение чтений волонтеры предприятия вручили ветеранам памятные подарки.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В Новокуйбышевске прошли литературные чтения к 80-летию Победы

Более 200 экземпляров уникального сборника «Подвиг, навсегда вписанный в историю» переданы в городские школы и техникумы, городские библиотеки. Цикл литературных чтений «Читаем детям о войне» на основе изданной заводчанами книги продолжится в образовательных учреждениях города Новокуйбышевск с участием активистов «Движения первых».