Брюссель, 27 марта, 2025, 16:51 — ИА Регнум. Европейский союз (ЕС) расширил санкции против Белоруссии, включив в чёрный список ещё 25 физлиц и семь компаний. Об этом говорится в опубликованном в официальном журнале ЕС документе.

Global Look Press

«25 физических и семь юридических лиц должны быть включены в список физических и юридических лиц, на которых распространяются ограничительные меры», — говорится в документе.

Причиной расширения санкций в ЕС назвали якобы поддержку России в украинском конфликте.

В чёрный список попали сотрудники Центризбиркома Белоруссии, включая заместителя председателя Алексея Башана и секретаря Елену Балдовскую, под ограничения также попали белорусские судьи и предприниматели.

Как передавало ИА Регнум, западные страны ранее неоднократно вводили санкции против Белоруссии, которые неоднократно продлевались. Президент республики Александр Лукашенко, выступая 5 октября 2024 года на церемонии чествования аграриев, назвал рестрикции, введённые Западом против республики, незаконными, беспрецедентными и фашистскими.

27 января руководство Великобритании расширило санкции против Белоруссии, добавив в список шесть физических лиц и три компании. Новые ограничения были связаны с президентскими выборами, которые накануне прошли в республике. В тот же день санкции расширила и Канада.