Москва, 27 марта, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Между Москвой и Вашингтоном сложился очень хороший диалог, американская сторона пытается понять российскую позицию. Об этом 27 марта заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в кулуарах Международного арктического форума.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«Могу сказать, что у нас очень хороший диалог. И я думаю, что это очень важно: США пытаются понять российскую позицию. И я думаю, что это очень здоровый подход, чтобы действительно понять, что может быть сделано «, — сказал Дмитриев журналистам.

Глава РФПИ отметил, что реальный прогресс в переговорах сторон может быть достигнут только через компромиссы и дискуссии.

После встречи российской и американской делегаций, которая прошла 18 февраля в Эр-Рияде, Дмитриев спрогнозировал прогресс в переговорах Москвы и Вашингтона по экономическим вопросам в ближайшие месяцы. Он также назвал состоявшуюся беседу крайне важной для решения глобальных задач.

По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, на первых за долгое время очных переговорах стороны договорились о создании условий для полного возобновления сотрудничества и его расширения на новые сферы, представляющие взаимный интерес.

Как передавало ИА Регнум, в начале марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия и США пытаются наладить отношения, но для этого потребуется время. Официальный спикер Кремля отметил, что новая американская администрация во главе с президентом Дональдом Трампом стремительно меняет все внешнеполитические конфигурации, что во многом совпадает с видением Москвы.

В феврале в Кремле утверждали, что российско-американские отношения предстоит восстановить в три этапа. Сначала нужно снова наладить диалог между Москвой и Вашингтоном, затем урегулировать украинский кризис. После этого можно будет говорить о возможном торгово-экономическом и инвестиционном взаимодействии, для которого имеются очень широкие перспективы, пояснил Песков.