Москва, 27 марта, 2025, 16:34 — ИА Регнум. Договорённости между США и Россией по поводу снятия санкций с «Россельхозбанка» окажут большое влияние на поведение Европы в данном вопросе. Об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

Attila Volgyi/Global Look Press

«Я полагаю, что это окажет большое влияние на поведение Европы. Конечно, я не могу дать вам ответ от имени всех государств-членов — только от имени Венгрии. Наша позиция была предельно ясной с самого начала в том, что касается санкций. Политика санкций оказалась провальной в Европе. Если вы посмотрите на фактические последствия санкций, то это не «поставленная на колени» российская экономика, а сильно снизившаяся европейская конкурентоспособность, к сожалению», — отметил он в беседе с «РИА Новости».

При этом дипломат отметил, что для Венгрии являются хорошей новостью любые события, которые способствуют уменьшению числа санкций.

Сийярто добавил, что Будапешт понёс около 20 млрд евро экономических потерь вследствие антироссийских санкций.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 12 февраля также заявил, что санкции Евросоюза против России в области энергетики необходимо отменить. Он подчеркнул, что сообществу нужна новая экономическая политика без «дискриминации» атомной энергии и без санкционных мер.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что, по мнению лидеров Запада, их санкции должны были ослабить РФ, однако принесли обратный результат. Глава государства также подчеркивал, что, невзирая на ограничения, российская экономика демонстрирует рост.