Мурманск, 27 марта, 2025, 16:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин возложил цветы к монументу защитникам Советского Заполярья в Мурманске, известному как «Алёша». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Гавриил Григоров/РИА Новости

«Глава государства возложил цветы к монументу «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», — указано в сообщении.

Отмечается, что с посещения сопки Зелёный Мыс, где расположен памятник, началась рабочая поездка Путина в Мурманск. Президент возложил к Вечному огню, у которого выстроился почётный караул, букет красных роз.

В годы войны на Зелёном мысу стояли расчёты советских войск, отражавших атаки гитлеровцев. Их подвиг символизирует фигура воина в каске и плащ-палатке с автоматом за плечом.

Монумент высотой более 42 метров открыли в 1974 году. Через год здесь перезахоронили останки Неизвестного солдата и зажгли Вечный огонь. В 2004 году на территории комплекса открыли аллею славы с мемориальными плитами городов-героев.

Как сообщало ИА Регнум, в Мурманске Путин проведёт совещание по вопросам развития российской арктической зоны. Накануне в городе стартовал двухдневный Международный арктический форум «На Севере — жить!», посвящённый 500-летию открытия Северного морского пути.