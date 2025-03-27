Хургада, Египет, 27 марта, 2025, 16:43 — ИА Регнум. В египетской Хургаде установили личности трех россиян, погибших при крушении прогулочного батискафа Sindbad.

Global Look Press

Как сообщил источник ИА Регнум, опознаны тела Кристины и Равиля Валиуллиных и Евгении Нестерюк.

О Евгении известно только то, что она прилетела в Хургаду 24 марта и должна была находиться в городе до 2 апреля.

38-летняя педиатр Кристина и 41-летний анестезиолог Равиль Валиуллины работали в Ижевской больнице. 21 марта прилетели на отдых в Египет вместе с дочками и разместились в отеле Mirage Bay. При крушении супруги пытались помочь детям и другим пассажирам. Сейчас дети погибших находятся в больнице.

Как передавало ИА Регнум, 27 марта около 10:00 мск произошла авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноимённой гостинице.

На борту аппарата, который осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа, находились 45 россиян. Большинство из них были спасены и в дальнейшем доставлены в больницы и гостиницы.

Согласно версиям, появившимся в СМИ и социальных сетях, одной из причин крушения могло стать столкновение с рифом. Уточнялось, что один из двух пилотов батискафа мог не справиться с управлением и налететь на риф, после чего подводный аппарат перевернулся, а на борту произошла разгерметизация.

Удалось спасти 38 туристов, не менее шести человек погибли, судьба остальных неизвестна.