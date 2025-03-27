Ватикан, 27 марта, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Тяжело перенесший пневмонию папа Римский Франциск спустя пять недель вернулся из больницы в Ватикан. В четверг, 27 марта, он встретился с гостем из России — главой Всемирного союза староверов Леонидом Севастьяновым.

Vatican Media/Global Look Press

«Папа пока проходит реабилитацию, но чувствует себя гораздо лучше и благодарит всех за молитвы. Он приветствует переговоры России и США по Украине, призывает Европу активно подключиться к процессу и начать снимать с России санкции. Понтифик надеется на то, что 20 апреля, когда весь христианский мир будет отмечать Пасху (в этом году она общая), мы встретим в условиях прекращения огня», — сообщил ИА Регнум Севастьянов.

Ранее Франциск назвал условия для участия Европы в переговорах по Украине. Он отметил, что европейские страны должны начать снимать санкции с России, прежде всего отозвав ордер на арест президента Владимира Путина, выданный не признаваемым РФ Международным уголовным судом, а также снять ограничения на перемещение граждан России по территории ЕС и восстановить прямое сообщение.

Как передавало ИА Регнум, ранее папа Римский приглашал президентов России и США провести встречу в Ватикане, предложив сделать эту площадку «новой Ялтой». Кроме того, он выступал с мирными инициативами и призывал к переговорам. В частности, в одной из проповедей в конце 2024 года он назвал русский и украинский народы братскими и пожелал им прийти к взаимопониманию.

12 февраля Путин провёл телефонный разговор с американским коллегой Дональдом Трампом. Обсуждались вопросы двусторонних отношений, а также тема урегулирования ситуации на Украине. Лидеры согласились, что украинский конфликт может быть решён путём переговоров.

Позднее состоялось несколько раундов переговоров делегаций и ещё один телефонный разговор президентов. Стороны, в частности, договорились о моратории на удары по российским и украинским объектам энергетики, а также достигли соглашения по условиям возобновления Черноморской инициативы. Американские СМИ сообщали, что Трамп рассчитывает на прекращение огня на Украине к Пасхе, которую и православные, и католики в 2025 году будут праздновать 20 апреля.