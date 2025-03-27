Краснодар, 27 марта, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Суд в Краснодаре оштрафовал на 150 тыс. рублей чемпиона мира по жиму лёжа среди любителей Владимира Ваняна, который во время прямого эфира угрожал силовикам и негативно высказывался о спецоперации. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба судов региона.

Кадр из видео

По версии следствия, Ванян во время прямого эфира 24 марта 2025 года допустил нецензурные высказывания в адрес участников спецоперации и сотрудников ФСБ. Мужчина заявлял, что ждёт представителей ведомства, размахивал пистолетом перед камерой и угрожал зрителям.

Когда к блогеру пришли сотрудники полиции, он отказался предъявлять документ для удостоверения личности. Мужчина начал кричать, а затем, игнорируя требования полицейских, попытался скрыться.

«Суд признал его виновным в совершении обоих правонарушений, назначив Ваняну административное наказание по ч. 3 ст. 20.1 (Мелкое хулиганство) КоАП РФ — штраф в размере 50 000 рублей; по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ) — 100 000 рублей», — говорится в сообщении.

В ходе судебного заседания блогер признал свою вину и принёс извинения. На данный момент он уже отбывает административный арест сроком 13 суток за неповиновение сотрудникам полиции.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года блогерша Нелли Хомячкова (Штефан) во время стрима оскорбила российских военных, участвующих в спецоперации, а также призвала Россию и её граждан извиниться перед США и Украиной за СВО. Девушка считает Россию «неправильной» страной, но это не помешало ей в 2018 году получить от государства квартиру как нуждающаяся в жилом помещении.

Ролик завирусился в Сети, после чего к ней приехали сотрудники Следственного комитета. В отношении блогерши возбудили административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации в целях защиты интересов Российской Федерации и ее граждан). Батайский суд назначил Штефан штраф в размере 30 тыс. рублей.

Вскоре Нелли решила извиниться за свои слова. В новом записанном ролике она оправдала своё поведение тем, что сильно болеет и всё сказанное было из-за действия таблеток от эпилепсии.