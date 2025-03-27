Хургада, Египет, 27 марта, 2025, 16:24 — ИА Регнум. Пять погибших при крушении батискафа в Хургаде являются гражданами России, сообщил 27 марта источник в управлении скорой помощи Египта.

Global Look Press

«Среди погибших — пять россиян. Личность ещё одного погибшего не установлена», — сообщил источник «РИА Новости».

По этим данным, в больницы Хургады поступил 21 пострадавший, в том числе 14 граждан России. У них диагностированы травмы головы, конечностей, ушибы и трудности с дыханием.

Генконсульство России в Хургаде подтвердило, что в результате крушения батискафа погибли пять россиян, в том числе двое детей, сказано в сообщении.

Как передавало ИА Регнум, авария прогулочного батискафа «Синдбад» произошла 27 марта около 10:00 мск на расстоянии 1 км от берега. На борту аппарата, который проводил регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа, находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетние.

Большинство пассажиров удалось спасти. Они были доставлены в гостиницы и больницы Хургады. По данным СМИ, погибли шесть человек, а девять человек были госпитализированы в критическом состоянии. Правоохранительные органы начали расследование. Российские дипломаты находятся на гостиничном пирсе.

Telegram-канал Mash сообщил, что, по предварительной версии, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф, в результате чего подводный аппарат перевернулся, а на борту произошла разгерметизация.