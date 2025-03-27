Москва, 27 марта, 2025, 16:29 — ИА Регнум. За почти четыре года работы Президентский фонд культурных инициатив (ПФКИ) поддержал более 1200 проектов, связанных с театральной сферой, на общую сумму свыше 5,8 млрд рублей.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Поддержку получают муниципальные и региональные театры, частные инициативы, проекты реализуются в партнёрстве с крупными столичными учреждениями культуры. Театральные деятели, тонко чувствуя запрос зрителя, сегодня при создании новых постановок отдельное внимание уделяют теме специальной военной операции и рассказу на языке искусства о современных героях. Так, с аншлагами проходят постановки в рамках проекта «СВОи. Непридуманные истории», в основу которых легли повествования о жизни двенадцати участников и ветеранов СВО. Например, в столичном «Современнике» при полных залах проходит спектакль «Позывной Тишина», это монолог-исповедь бойца. Кроме того, большинство авторов, получивших поддержку ПФКИ, приглашают на свои проекты ветеранов и семьи участников СВО», — сообщил в четверг, 27 марта, генеральный директор фонда Роман Карманов.

По его словам, грантовая поддержка ПФКИ помогает не только создавать новые постановки, но и привозить столичные спектакли в регионы, а также делать билеты на них более доступными. Так, например, при поддержке президентского фонда состоялись гастроли Михайловского театра и Московского театра Олега Табакова.

«Среди проектов, связанных с театром и получивших грантовую поддержку ПФКИ: «Голоса страны», «Мельников», «Музыкальное сердце театра», «Анна Ревякина. Во имя отца»; спектакль «Письма с фронта»; в театре им. Бровуна в Донецке поставлена патриотическая опера-драма «Le prince André. Князь Андрей Болконский» по роману Толстого «Война и мир», — добавил он.

Карманов также уточнил, что при поддержке ПФКИ проходит Вахтанговский фестиваль театральных менеджеров, который объединяет профессионалов сферы со всей России. Поддерживаются и такие фестивали, как «Театральный причал» в Калуге, фестиваль музыкальных театров «Видеть музыку», «Вахтангов. Путь домой», ставший одной из визитных карточек Владикавказа. Более того, в Саранске при поддержке гранта открыт и с успехом работает новый молодёжный театр.

Глава фонда подчеркнул, что гранты также активно выделяются на развитие театральной сферы в новых регионах России. В частности, за два года была оказана поддержка шести театрам Херсонской области, ЛНР и ДНР на общую сумму более 70 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, ПФКИ создан по предложению президента РФ Владимира Путина в 2021 году. Проекты, получившие поддержку фонда, реализуются по всей России. Фонд функционирует для оказания всесторонней поддержки инициатив в сфере культуры, искусства и творческих индустрий.

В декабре 2024 года в 13-м конкурсе ПФКИ победили 1016 проектов из 86 регионов России. Они получили грантов на общую сумму 5 млрд 730 млн рублей. В качестве собственного вклада победители планируют привлечь в проекты 6 млрд 592 млн рублей. Лидерами софинансирования стали Карелия, Пермский край, Московская область, Ставропольский край, Вологодская область и другие регионы.