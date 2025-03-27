Пятигорск, Ставропольский край, 27 марта, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Семья 14-летнего Сергея В. (имя изменено), арестованного по подозрению в убийстве 20-летнего парня в Пятигорске, признала причастность школьника к расправе над Егором. Родные задержанного подростка попросили ИА Регнум опубликовать их искренние соболезнования семье погибшего Егора и сообщили, что надеются на честное и справедливое следствие над их сыном и остальными участниками инцидента: «каждый должен ответить за содеянное согласно букве закона». Об этом ИА Регнум рассказала мать арестованного школьника Юлия.

Социальные сети Арестованный по подозрению в убийстве 14-летний Сергей В. с родителями и младшими сестрами

Вечером 17 марта в Парке культуры и отдыха имени Кирова в Пятигорске нашли тело избитого до смерти 20-летнего Егора Ч. Всё тело молодого человека покрывали синяки и раны, голова парня была пробита, нос сломан. На коже молодого человека маркером была нанесена оскорбительная надпись. Рядом с телом лежала окровавленная деревянная дубина.

Вскоре местные полицейские задержали 14-летнего школьника Сергея В. (имя изменено). По версии следствия, во время конфликта он голыми руками задушил 20-летнего Егора. Школьника отправили на два месяца под арест в СИЗО.

Журналистам ИА Регнум удалось связаться с матерью школьника, подозреваемого в убийстве Егора. Юлия рассказала, что Сережа действительно участвовал в расправе над Егором, однако женщина отказывается верить, что именно её сын убил Егора.

«Первое, что хочу сказать — это выразить слова соболезнования семье погибшего Егора. Что качается моего сына — я не верю, что он мог это совершить! Моё личное мнение — он не мог этого совершить, не мог! Я не могу сказать, подговорили Сережу это сделать или он сам — меня там не было, я не знаю. Эта компания подростков — он их никого толком не знает, это абсолютно незнакомая ему компания. Это не группа друзей какая-то, а обычное сборище малолеток. Сын мне сам говорил потом, что всего пару человек по именам знает из тех, кто там был. Я очень сильно надеюсь на честное, справедливое расследование. Хочется, чтобы всё было по справедливости, чтобы все, кто принимал какое-то участие (в расправе над Егором) — кто и что из них делал — чтобы каждый отвечал за своё содеянное согласно букве закона. Я хочу справедливого расследования!» — рассказала ИА Регнум Юлия.

фото предоставлено семьей Убитый бандой подростков Егор Ч.

Женщина отметила, что Сергей никогда не был конфликтным подростком. Наоборот, по словам матери, её сын всегда был за справедливость.

«Да, в школе, когда на переменах пацаны между собой играют — бывают стычки, как и у всех, но никогда с Сережей не было ничего такого серьезного. Мой ребенок никогда не был отморозком или хулиганом! Он в школе всегда был на хорошем счету! Его даже назначили пресс-секретарем школы из числа учащихся, он всегда участвовал во всех мероприятиях школьных. А не так давно Сережа даже стал командиром детского-спортивного отряда при школе, что-то вроде советской «Зарницы». Ему школа доверила младших детей, он у них командир был! Если бы он был хулиганом и отморозком — разве бы ему кто-то доверил детей?» — рассказала ИА Регнум Юлия.

Также женщина рассказала, что у Сергея есть две младшие сестры возрастом пять и шесть лет и что старший брат всегда с теплом и заботой относился к родным.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Пятигорске задержали всех причастных к жестокому убийству 20-летнего местного жителя Егора Ч., которого до смерти забили и задушили члены банды подростков. Все задержанные оказались несовершеннолетними. Сейчас с подростками работают следователи, которые установят причастность и степень вины каждого фигуранта.

фото предоставлено семьей Убитый Егор Ч. вместе с мамой Оксаной

Вскоре стало известно, что причиной жестокой расправы над 20-летним парнем стала месть 13-летней школьницы. Банда подростков забила парня насмерть из-за того, что Егор отказался встречаться со школьницей. Обиженная девочка решила отомстить, пожаловалась старшему брату и попросила разобраться с Егором, который не ответил ей взаимностью. Молодого человека жестоко избили и задушили.

В настоящий момент следователи задержали всех причастных к расправе над 20-летним Егором. Все они — несовершеннолетние члены подростковой банды, которая давно держала в страхе жителей Пятигорска.

27 марта стало известно, что ставропольские следователи установили причастность еще двух человек к жестокому избиению 20-летнего Егора. Новыми фигурантами уголовного дела стали школьники, которым еще нет 14 лет, поэтому вместо статьи об убийстве они проходят по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.