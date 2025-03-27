Мать задержанного за убийство в Пятигорске подростка рассказала свою версию
Семья подростка, подозреваемого в убийстве парня в Пятигорске, признала его причастность к расправе
Пятигорск, Ставропольский край, 27 марта, 2025, 16:36 — ИА Регнум. Семья 14-летнего Сергея В. (имя изменено), арестованного по подозрению в убийстве 20-летнего парня в Пятигорске, признала причастность школьника к расправе над Егором. Родные задержанного подростка попросили ИА Регнум опубликовать их искренние соболезнования семье погибшего Егора и сообщили, что надеются на честное и справедливое следствие над их сыном и остальными участниками инцидента: «каждый должен ответить за содеянное согласно букве закона». Об этом ИА Регнум рассказала мать арестованного школьника Юлия.
Вечером 17 марта в Парке культуры и отдыха имени Кирова в Пятигорске нашли тело избитого до смерти 20-летнего Егора Ч. Всё тело молодого человека покрывали синяки и раны, голова парня была пробита, нос сломан. На коже молодого человека маркером была нанесена оскорбительная надпись. Рядом с телом лежала окровавленная деревянная дубина.
Вскоре местные полицейские задержали 14-летнего школьника Сергея В. (имя изменено). По версии следствия, во время конфликта он голыми руками задушил 20-летнего Егора. Школьника отправили на два месяца под арест в СИЗО.
Журналистам ИА Регнум удалось связаться с матерью школьника, подозреваемого в убийстве Егора. Юлия рассказала, что Сережа действительно участвовал в расправе над Егором, однако женщина отказывается верить, что именно её сын убил Егора.
«Первое, что хочу сказать — это выразить слова соболезнования семье погибшего Егора. Что качается моего сына — я не верю, что он мог это совершить! Моё личное мнение — он не мог этого совершить, не мог! Я не могу сказать, подговорили Сережу это сделать или он сам — меня там не было, я не знаю. Эта компания подростков — он их никого толком не знает, это абсолютно незнакомая ему компания. Это не группа друзей какая-то, а обычное сборище малолеток. Сын мне сам говорил потом, что всего пару человек по именам знает из тех, кто там был. Я очень сильно надеюсь на честное, справедливое расследование. Хочется, чтобы всё было по справедливости, чтобы все, кто принимал какое-то участие (в расправе над Егором) — кто и что из них делал — чтобы каждый отвечал за своё содеянное согласно букве закона. Я хочу справедливого расследования!» — рассказала ИА Регнум Юлия.
Женщина отметила, что Сергей никогда не был конфликтным подростком. Наоборот, по словам матери, её сын всегда был за справедливость.
«Да, в школе, когда на переменах пацаны между собой играют — бывают стычки, как и у всех, но никогда с Сережей не было ничего такого серьезного. Мой ребенок никогда не был отморозком или хулиганом! Он в школе всегда был на хорошем счету! Его даже назначили пресс-секретарем школы из числа учащихся, он всегда участвовал во всех мероприятиях школьных. А не так давно Сережа даже стал командиром детского-спортивного отряда при школе, что-то вроде советской «Зарницы». Ему школа доверила младших детей, он у них командир был! Если бы он был хулиганом и отморозком — разве бы ему кто-то доверил детей?» — рассказала ИА Регнум Юлия.
Также женщина рассказала, что у Сергея есть две младшие сестры возрастом пять и шесть лет и что старший брат всегда с теплом и заботой относился к родным.
Ранее ИА Регнум сообщало, что в Пятигорске задержали всех причастных к жестокому убийству 20-летнего местного жителя Егора Ч., которого до смерти забили и задушили члены банды подростков. Все задержанные оказались несовершеннолетними. Сейчас с подростками работают следователи, которые установят причастность и степень вины каждого фигуранта.
Вскоре стало известно, что причиной жестокой расправы над 20-летним парнем стала месть 13-летней школьницы. Банда подростков забила парня насмерть из-за того, что Егор отказался встречаться со школьницей. Обиженная девочка решила отомстить, пожаловалась старшему брату и попросила разобраться с Егором, который не ответил ей взаимностью. Молодого человека жестоко избили и задушили.
В настоящий момент следователи задержали всех причастных к расправе над 20-летним Егором. Все они — несовершеннолетние члены подростковой банды, которая давно держала в страхе жителей Пятигорска.
27 марта стало известно, что ставропольские следователи установили причастность еще двух человек к жестокому избиению 20-летнего Егора. Новыми фигурантами уголовного дела стали школьники, которым еще нет 14 лет, поэтому вместо статьи об убийстве они проходят по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц (часть 2 статьи 213 УК РФ). Расследование уголовного дела продолжается.