Саранск, 27 марта, 2025, 15:56 — ИА Регнум. В поселке Октябрьский в Мордовии зажгли Вечный огонь — регион таким образом присоединился к всероссийской «Эстафете Вечного огня». Об этом стало известно в четверг, 27 марта.

Партия «Единая Россия»

Частицу пламени на мемориал, посвященный жителям поселка, погибшим в годы Великой Отечественной войны воинам и труженикам тыла, доставили с мемориального комплекса в Саранске. Право зажечь Вечный огонь предоставили дочери ветерана Великой Отечественной войны Татьяне Бодровой, участнику специальной военной операции Александру Дудочкину и кадету Захару Малову. К Вечному огню также возложили цветы.

«Зажжение Вечного огня у памятника воинам, погибшим в Великой Отечественной войне, как дань их мужеству, стойкости, героизму — безусловный нравственный долг. В настоящее время идет специальная военная операция. Каждый день наши бойцы показывают, что такое истинный патриотизм: не просто слово, а образ жизни, наполненный готовностью к самопожертвованию. Знать, помнить и чтить своих героев — это важное проявление любви к Отечеству. Мы должны передать память о них следующим поколениям», — подчеркнул Дудочкин.

«Вечный огонь — это символ, он напоминает нам о том, что уроки истории забывать нельзя. В преддверии 80-летия Великой Победы мы вновь обязуемся хранить этот огонь, оберегать правду, воспитывать в наших детях чувство долга и уважения к подвигу предков, к подвигу погибших участников СВО», — поприветствовал собравшихся зампредседателя правительства республики Инсаф Хайруллин.

Подвиг героев, отстоявших страну, мир и свободу, бессмертен, их имена навечно высечены на стелах обелисков и мемориалов, подчеркнул замсекретаря Мордовского реготделения партии «Единая Россия» Станислав Тиньгаев.

«Сегодня мы продолжаем эстафету Вечного Огня, которая идёт по всей стране, говорим спасибо за подвиг и мужество, проявленные нашими отцами и дедами в годы Великой Отечественной», — отметил он.

С 1976 года огонь в Октябрьском работал на сжиженном газе. Для его подключения к сетевому топливу проложили распределительный газопровод протяженностью 54 м и установили газогорелочное устройство.

«Акция, которую мы реализуем по поручению президента РФ Владимира Путина, направлена на сохранение памяти о Великой Отечественной войне и ее героях: каждую неделю на карте страны появляются новые Вечные огни. Это крайне важная и почетная миссия в год 80-летия Победы, и газовики с честью ее выполняют», — отметил заместитель гендиректора ООО «Газпром межрегионгаз» Сергей Табачук.

1 мая 2022 года Путин подписал закон о бесплатной поставке газа для Вечных огней. Он наделяет кабмин полномочиями по установлению порядка безвозмездной поставки газа, а Минобороны — по ведению реестра таких объектов.

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне реализуется масштабный проект — Всероссийская акция «Храним огонь Победы» — по переводу более 120 мемориалов на сетевой природный газ. Начиная с 21 февраля еженедельно проводятся подключения Вечных огней к сетям газораспределения. Завершится эстафета в канун 9 мая торжественной церемонией одновременного зажжения 80 огней на новых и реконструированных мемориальных комплексах.