Москва, 27 марта, 2025, 16:06 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры России. Об этом 27 марта сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Мартемьянов

«Вопреки заявлениям киевского режима о якобы прекращении ударов по объектам российской энергетики, в течение прошедших суток ВСУ продолжали нанесение ударов по энергетической инфраструктуре», — сказано в сообщении.

26 марта в Брянской области в результате атаки украинского дрона произошло отключение высоковольтной линии, электроснабжение потребителей в Климовском районе было прекращено. В тот же день средства ПВО сбили в Крыму беспилотник ВСУ, который пытался атаковать оборудование Глебовского подземного хранилища газа. 27 марта в Брянской области в результате прицельного артиллерийского обстрела была выведена из строя трансформаторная подстанция.

Ранее в Минобороны отмечали, что удары ВСУ по энергообъектам России вопреки действующему мораторию являются свидетельством недоговороспособности режима Владимира Зеленского и его намерений сорвать достигнутые Москвой и Вашингтоном соглашения.

Как передавало ИА Регнум, 18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, российские военнослужащие сбили семь дронов, уже направленных по целям на Украине.

Зеленский публично поддержал договорённость, при этом в ту же ночь ВСУ запустили три беспилотника по нефтебазе в Краснодарском крае, а позднее в нарушение моратория атаковали ещё более десятка объектов энергетики.

25 марта был опубликован согласованный РФ и США список российских и украинских объектов, подпадающих под действие моратория. Запрет действует в течение 30 суток с 18 марта и может быть продлён, а в случае его нарушения одной из сторон другая вправе считать себя свободной от обязательств. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин пока не отменял приказ о приостановке ударов по энергообъектам киевского режима.