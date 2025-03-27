Москва, 27 марта, 2025, 15:50 — ИА Регнум. Одной из причин крушения прогулочного батискафа Sindbad в Египте, в результате которого погибли российские туристы, могло стать столкновение с рифом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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«Предварительная причина трагедии в Хургаде ― один из двух пилотов батискафа не справился с управлением и налетел на риф», ― говорится в публикации.

После этого подводный аппарат перевернулся, на борту произошла разгерметизация.

Как сообщало ИА Регнум, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноимённой гостинице, произошла 27 марта около 10:00 мск на расстоянии 1 км от берега в египетской Хургаде. На борту аппарата, который осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа, находились 45 россиян, том числе несовершеннолетние. Большинство из них удалось спасти, после чего туристы были доставлены в гостиницы и больницы Хургады.

Четверо россиян в результате инцидента погибли. Судьба еще нескольких туристов выясняется. Местные правоохранители проводят расследование. На пирсе гостиницы «Синдбад» находятся дипломаты генконсульства РФ.

По данным зарубежных СМИ, число погибших возросло до шести человек, а также ещё девять человек госпитализированы в критическом состоянии.

По данным Telegram-канала Shot, туристы заплатили около 7 тыс. рублей за билеты на прогулочный батискаф. На борту находилось около 15 детей. Билеты для них стоили в два раза дешевле — примерно 3,5 тыс. рублей.

Также сообщается, что россияне, находившиеся на борту, проживали в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach. Прогулочный батискаф должен был осуществить погружение на глубину 25 метров близ кораллового рифа.