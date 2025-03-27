Хургада, Египет, 27 марта, 2025, 15:43 — ИА Регнум. После крушения батискафа у побережья египетской Хургады спасли 38 россиян, судьба оставшихся туристов пока неизвестна. Об этом 27 марта сообщили в генконсульстве России.

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«Спасены 38 россиян», — передаёт слова источника РИА «Новости».

В генконсульстве добавили, что 24 из 38 спасённых были развезены по отелям, 14 пострадавших госпитализировали.

Как передавало ИА Регнум, авария прогулочного батискафа «Синдбад», принадлежащего одноимённой гостинице, произошла 27 марта около 10:00 мск на расстоянии 1 км от берега в египетской Хургаде. На борту аппарата, который осуществлял регулярную подводную экскурсию с осмотром кораллового рифа, помимо членов экипажа, находились 45 россиян, том числе несовершеннолетние.

Большинство из них удалось спасти, после чего туристы были доставлены в гостиницы и больницы Хургады. По информации Telegram-канала «112», число погибших в результате аварии возросло до шести человек, ещё девять человек госпитализированы в критическом состоянии. Местные правоохранители проводят расследование. На пирсе гостиницы «Синдбад» находятся дипломаты генконсульства РФ.

Позже Telegram-канал Mash сообщил, что одной из причин аварии могло стать столкновение с рифом. По предварительной информации, один из двух пилотов батискафа не справился с управлением. После этого подводный аппарат перевернулся, на борту произошла разгерметизация.

По информации Telegram-канала Shot, туристы заплатили около 7 тыс. рублей за билеты на прогулочный батискаф. На борту находилось около 15 детей. Билеты для них стоили в два раза дешевле — примерно 3,5 тыс. рублей.