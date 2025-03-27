Москва, 27 марта, 2025, 16:00 — ИА Регнум. Согласно опросу российской платформы VK Education, при выборе онлайн-курсов российские студенты прежде всего обращают внимание на такие моменты, как перспектива трудоустройства, наличие практики и актуальность образовательных программ. Результаты исследования были опубликованы в четверг, 27 марта, на сайте платформы.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«При выборе курсов студентам важны перспектива трудоустройства (71%), наличие практики (70%) и актуальность и новизна программ (67%). Каждый второй студент заинтересован в курсах с игровыми механиками или в формате симуляции реальных задач, а каждый пятый — хотел бы попробовать обучение в AR/VR-формате», — указано в публикации.

Уточняется, что среди наиболее популярных IT-направлений дополнительного обучения среди российских студентов можно выделить анализ данных, искусственный интеллект и разработку. Также, по данным опроса, 60% респондентов уже начали обучение на дополнительных программах, и лишь 4% опрошенных заявили, что не будут брать дополнительных курсов в этом году.

«Студенты выбирают дополнительное обучение, чтобы по его итогам выйти на стажировку или трудоустроиться (39%), углубить знания и навыки в профессии (33%) и развить новые компетенции (22%)», — также указано в исследовании.

Опрос показал, что многие студенты хотели бы попробовать новые и нестандартные форматы обучения, среди которых обучение через игровые механики, симуляция реальных задач, микрокурсы длиной до 10 минут, а также квесты и игры с сюжетом.

Онлайн-опрос был проведён в марте 2025 года среди 1,2 тыс. студентов и выпускников российских вузов и ссузов.

Как передавало ИА Регнум, 17 января в пресс-службе VK сообщили, что студенты и выпускники вузов назвали работу с ИИ и нейросетями главным профессиональным навыком 2024 года. Отмечается, что их освоили лучше других компетенций 23% респондентов. В соответствующем опросе от VK Education приняли участие 1,4 тыс. россиян в возрасте от 18 до 25 лет.

Кроме того, платформа VK Education в 2024 году охватила более 220 тыс. студентов, принявших участие в образовательных курсах и интеллектуальных состязаниях. Это на 16% больше, чем в 2023 году, подсчитали эксперты компании. Также увеличилось и число школьников, присоединившихся к программам профориентации, — на 12% год к году (до 3,8 млн человек).