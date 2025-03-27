Москва, 27 марта, 2025, 18:04 — ИА Регнум. В Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского состоялось официальное открытие выставки «Культура для Победы», приуроченной к 80-лению Победы в Великой Отечественной войне. Она посвящена роли деятелей культуры в годы войны. Об этом в четверг, 27 марта, сообщили в общественном движении «Волонтеры культуры».

Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Открытие прошло в формате театрального перформанса о переломном моменте, когда культура столкнулась с Великой Отечественной войной. Главный герой представления рассказал о судьбе актера и режиссера Ивана Никулина, который в годы войны выступал на фронте и в госпиталях, вселяя в бойцов веру в победу.

Руководитель экосистемы Добро.рф, председатель комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев отметил особую роль и бесценный вклад деятелей культуры в сохранении исторической памяти и культурного наследия.

«Так же, как гитара и гармонь Павки Корчагина из повести Островского «Как закалялась сталь» преображали пространство вокруг, дарили надежду и эмоции людям, так и эта выставка продолжает хранить память о тех, кто играл, читал, танцевал с верой в победу», — заявил Метелев.

Формат выставки и её конструкции напоминают музей в период эвакуации, передавая атмосферу времени, когда даже в самых сложных условиях культура продолжала жить. Экспозиция включает в себя подлинные истории, архивные документы, произведения искусства и мультимедийные материалы. Героями экспозиции стали более 50 деятелей культуры военного времени, чьи истории оживают благодаря знакомым голосам народных артистов России, среди которых Игорь Бутман и Диана Гурцкая.

«Мы рассказываем о людях, для которых искусство стало подвигом, связавшим поколения и сохранившим национальное наследие», ― отметила руководитель движения добровольцев «Волонтеры культуры», член Совета ассоциации Добро.рф Милена Богданова.

Выставка пройдет в пяти учреждениях культуры в Москве и в шести регионах России ― в Волгограде, Ростове-на-Дону, Липецке, Туле, Якутске и Тюмени. В принимающих регионах экспозицию будут дополнять. Сейчас уже собрано более 470 уникальных историй.

Проект реализуется при поддержке гранта мэра Москвы Сергея Собянина и Президентского фонда культурных инициатив.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля в Президентской академии в Москве открылась документальная фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе», приуроченная к 80-летию освобождения советскими войсками территорий регионов СССР от немецко-фашистских захватчиков. Она также посвящена теме подвига тыла и освобождения территорий Европы. Для экспозиции использован уникальный фотоархив Совинформбюро 1944–1945 годов.

Днем ранее в столичном Музее Победы состоялось торжественное открытие первого этапа выставки «Память сильнее времени. Дважды победители». Всего в экспозицию вошло около 100 экспонатов, включая поражённую российскими бойцами беспилотную технику и другие трофеи, которые были взяты в ходе боевых действий.