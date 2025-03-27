Москва, 27 марта, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Французского актёра Жерара Депардье, объяснившего свою распущенность «русской натурой», следует лишить гражданства России. Об этом заявил глава партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, сообщила Lenta.ru.

По словам депутата, он ещё два года назад предлагал «отобрать у Депардье паспорт». Этот известный француз решил перебраться в Россию после того, когда в его стране повысили налоги для богачей, добавил политик.

«Ладно, пусть ты жмот, но веди себя прилично, уважай страну, в которой к тебе душевно отнеслись», — подчеркнул Миронов и призвал отобрать у Депардье и гражданство, и имущество в России.

Он привёл в пример актёра Стивена Сигала, назвав его настоящим мужчиной, у которого есть ясное понимание добра и зла.

Как сообщало ИА Регнум, во Франции в отношении Депардье запущен судебный процесс по делу о домогательствах. В суде актёр признал, что иногда ведёт себя несдержанно, может позволить себе непристойные высказывания, а его поведение иногда воспринимают «как хамское». Он отметил, что ему часто говорили о его «русской натуре», вероятно, из-за «пьянства или вульгарности».