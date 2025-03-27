Мурманск, 27 марта, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 марта прибыл в Мурманск. Глава государства проведёт совещание по вопросам развития российской арктической зоны.

Ранее президент посещал Мурманскую область в июле 2023 года. Он осмотрел центр строительства крупнотоннажных морских сооружений компании «Новатэк» и провёл совещание по развитию посёлков в российской арктической зоне.

В феврале Путин назвал Россию абсолютным лидером в Арктике. Он отметил, что многие страны заявляют о желании сотрудничать с российской стороной в вопросе производства атомного ледокольного флота.

В ноябре 2024 года помощник президента Николай Патрушев заявил, что Запад наращивает военное присутствие у границ России в Арктическом регионе, чтобы укрепить свои позиции в борьбе за ресурсы. Он отметил, что ситуация в Арктике характеризуется нарастанием некоторых негативных тенденций.

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