Москва, 27 марта, 2025, 15:21 — ИА Регнум. Россия проводит переговоры об украинском конфликте с представителями США, потому что киевский режим сам себе запретил ведение переговоров с РФ. Об этом 27 марта заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

В ходе брифинга министерства Захарова отметила, что данный вопрос Киевом пока не разрешён.

«Россия ведёт контакты с американской делегацией, американскими представителями, потому что [глава киевского режима Владимир] Зеленский сам себе эти переговоры с нашей страной запретил вести», — заявила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, 25 марта пресс-служба Кремля сообщила, что Россия и США в ходе переговоров в Эр-Рияде договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.

Ранее, 18 марта, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп согласовали инициативу о прекращении Москвой и Киевом взаимных ударов по энергообъектам. Президент России отдал соответствующий приказ ВС РФ, российские военнослужащие сбили семь дронов, уже направленных по целям на Украине. Зеленский также публично поддержал договоренность, указав, что Украина якобы всегда выступала за прекращение ударов по объектам энергетики, однако затем ВСУ нанесли целую серию таких ударов.

Путин неоднократно напоминал, что Зеленский ранее запретил себе вступать в контакт с РФ, утвердив соответствующий указ в 2022 году. Также президент России отмечал, что глава киевского режима утратил легитимность ещё в 2024 году, когда отменил выборы, а потому подписанные им документы могут быть оспорены. О необходимости новых выборов на Украине заявлял и Трамп.