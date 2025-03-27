Москва, 27 марта, 2025, 15:04 — ИА Регнум. Туристы заплатили около 7 тыс. рублей за билеты на прогулочный батискаф «Синдбад», который затонул в Египте. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

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«Около 7 тыс. рублей заплатили россияне за экскурсию на батискафе «Синдбад», который затонул сегодня (27 марта. — Прим. ред.) в Египте. На борту находилось около 15 детей. Билеты для них стоили в два раза дешевле — примерно 3,5 тыс. рублей», — указано в публикации.

Уточняется, что число погибших возросло до шести человек, а также ещё девять человек госпитализированы в критическом состоянии.

По данным Telegram-канала, россияне, находившиеся на борту, проживали в отелях Sindbad Club, Mercure Hurghada и Titanic Beach. Прогулочный батискаф должен был осуществить погружение на глубину 25 метров близ кораллового рифа.

Как передавало ИА Регнум, ранее в генконсульстве России в Хургаде сообщили о гибели четырёх российских туристов в результате трагедии с затонувшим батискафом. Отмечалось, что на борту потерпевшего аварию батискафа, помимо членов экипажа, находились 45 россиян, в том числе несовершеннолетние.

В генконсульстве добавили, что большинство россиян удалось спасти, после чего они были доставлены в гостиницы и больницы Хургады, однако на тот момент судьба нескольких туристов оставалась невыясненной.