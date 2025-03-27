Челябинск, 27 марта, 2025, 14:56 — ИА Регнум. Один человек погиб и трое пострадали в результате взрыва газа в квартире в Челябинской области. Об этом 27 марта сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) Еманжелинского района.

МЧС России по Челябинской области

На месте происшествия работают 19 сотрудников МЧС России и пять единиц техники.

«В результате хлопка газа в квартире на 2 этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда»,— сказано в публикации Telegram-канала МЧС по Челябинской области.

В региональном отделении ведомства проинформировали, что пострадавшие были доставлены в медучреждение. Дополнительная информация уточняется.

25 марта в Махачкале произошёл хлопок газа в 14-этажном жилом доме на улице Гапцахской. В результате ЧП повреждены окна в пяти соседних домах и 50 припаркованных во дворе автомобилей. Из дома эвакуировали 150 человек. Двое пострадавших были госпитализированы: женщина в тяжёлом состоянии и мужчина в состоянии средней степени тяжести. Позже администрация Махачкалы сообщила, что данный дом входил в реестр незаконно возведённых и не вводился в эксплуатацию. По факту ЧП проводится доследственная проверка.

Через некоторое время в Махачкале прогремел ещё один взрыв. В салоне сотовой связи на проспекте Имама Шамиля произошёл хлопок газовоздушной смеси. По данным минздрава республики, пострадали четыре человека. Детей среди них нет, состояние троих оценивается как тяжёлое.

Как передавало ИА Регнум, 12 марта в частном жилом доме в Тобольске (Тюменская область) произошёл взрыв. Двое человек, в том числе семилетний ребёнок, были госпитализированы в крайне тяжёлом состоянии. 15 марта стало известно, что ребёнок умер в больнице от полученных в результате происшествия травм.

Первоначально предполагалось, что взорвались газовые баллоны, но позднее уточнили, что инцидент связан с трубопроводным газом. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 219 УК РФ («Нарушение требований пожарной безопасности»).