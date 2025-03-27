Пекин, 27 марта, 2025, 15:12 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга восхитилась уровнем русского языка у журналиста китайского агентства «Синьхуа».

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«Второй раз вы задаете вопрос на чистейшем русском языке. Я снимаю шляпу перед этим и благодарю вас за такое уважительное отношение к русскому языку», — сказала Захарова журналисту из КНР.

Более того, Захарова обратилась к китайскому агентству с просьбой опубликовать новость о том, что их корреспондент «окончательно покорил сердце официального представителя МИД России фантастическим знанием русского языка».

Как передавало ИА Регнум, 16 января Захарова заявила, что жителям стран Евросоюза и НАТО стоит начать учить русский язык уже сейчас. Так официальный представитель российского дипведомства прокомментировала слова генсека Североатлантического альянса Марка Рютте, пригрозившего изучением русского языка в Евросоюзе в случае отказа повышать траты на оборону.

При этом она подчеркнула, что учить русский язык «нужно не из страха, а для самообогащения». Захарова также напомнила, что этот язык является одним из официальных языков ООН, на нём написаны произведения, являющиеся неотъемлемой частью мировой художественной классики.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков посоветовал иностранцам учить русский язык и историю России, ведь, по его мнению, это поможет им понять происходящее в стране.