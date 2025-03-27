Вашингтон, 27 марта, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Европейские страны намерены помешать соглашению между Россией и США о прекращении огня в Чёрном море. Об этом пишет Responsible Statecraft (RS).

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ранее портал Euractiv со ссылкой на европейских дипломатов сообщил, что ЕС не станет вносить изменения в санкционный режим против России и возвращать подключение российских банков к системе SWIFT.

«Складывается ощущение, что ЕС ставит палки в колёса нашумевшему соглашению между Россией и США о прекращении огня в Чёрном море», — отметил в статье обозреватель издания Марк Эпископос.

Он уточнил, что антироссийские санкции ЕС, которые Брюссель отказался отменять до полного вывода российских войск с территории Украины, существенно отягощают процесс мирных переговоров между Россией и США, в частности реализацию Черноморской инициативы.

Как передавало ИА Регнум, Россия и США в ходе переговоров в Эр-Рияде 24 марта договорились обеспечить реализацию Черноморской инициативы. Соглашение должно вступить в силу после отмены соответствующих санкций.

В частности, предполагается, что Вашингтон будет способствовать восстановлению доступа российского экспорта сельхозпродукции и удобрений на мировой рынок, снижению стоимости страхования морских перевозок, расширению доступа к портам и платёжным системам для проведения транзакций. Помимо этого, должны быть сняты санкции с «Россельхозбанка» и других организаций, задействованных в обеспечении операций, необходимо их подключение к SWIFT и открытие счетов.