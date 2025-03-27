Москва, 27 марта, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Российские войска нанесли удары по производственным зданиям оружейного предприятия на Украине и складам реактивных снарядов и боеприпасов. Об этом 27 марта сообщило Минобороны РФ.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Нанесено поражение объектам инфраструктуры военного аэродрома, производственным зданиям оружейного предприятия военно-промышленного комплекса Украины, цехам изготовления ударных беспилотных летательных аппаратов, базе снабжения ВСУ», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Кроме того, ВС России поразили бойцов и технику украинских формирований, а также иностранных наёмников в 157 районах. Российские силы противовоздушной обороны сбили самолёт МиГ-29 воздушных, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США. За сутки были ликвидированы 137 беспилотников ВСУ самолётного типа.

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