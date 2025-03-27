* террористическая организация, деятельность который запрещена в РФ

Москва, 27 марта, 2025, 14:54 — ИА Регнум. Российский военные за прошедшие сутки нанесли удары по позициям националистического батальона «Айдар» (террористическая организация, деятельность который запрещена в РФ) в Донецкой Народной Республике. Об этом 27 марта сообщили в Министерстве обороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Астрахань

В ведомстве добавили, что подразделения группировки российских войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника.

«Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной бригад ВСУ, бригады теробороны и националистического батальона «Айдар», ― говорится ежедневной сводке ведомства в Telegram-канале.

Удары по позициям украинских формирований российские силы нанесли в районах Константинополя, Богатыря, Комара и Отрадного в ДНР.

Потери украинской армии за прошедшие сутки составили до 135 военных. Также Вооруженные силы Украины потеряли три боевых бронированных машины, автомобиль и три орудия полевой артиллерии.

Как сообщало ИА Регнум, 26 марта российские войска нанесли поражение инфраструктуре военных аэродромов Украины, предприятию по ремонту военной техники, а также цехам производства беспилотников и складам боеприпасов. Также ВС России нанесли удары по скоплениям живой силы и техники противника в 143 районах. Потери ВСУ составили 1310 военных.

Кроме того, за сутки российские средства противовоздушной обороны сбили 58 беспилотников Вооружённых сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM, а также реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США.

В тот же день российские силы нанесли удар беспилотниками «Герань-2» по месту запуска дронов ВСУ в районе населённого пункта Долинское Запорожской области.