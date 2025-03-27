Москва, 27 марта, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Российские военные сбили истребитель МиГ-29 ВСУ в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

Александр Полегенько/ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбиты самолёт МиГ-29 воздушных сил Украины, две управляемые авиационные бомбы JDAM и реактивный снаряд системы залпового огня HIMARS производства США, а также 137 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа», — говорится в ежедневной сводке.

Общее количество уничтоженных самолётов противника увеличилось до 660 единиц, беспилотников — до 48 599 единиц.

Кроме того, с начала спецоперации на Украине российские военные уничтожили 283 вертолёта ВСУ, 601 зенитный ракетный комплекс, 22 511 танков и других боевых бронированных машин, 1532 боевые машины реактивных систем залпового огня, 23 011 орудий полевой артиллерии и миномётов, 33 388 единиц специальной военной автомобильной техники.

Сбитый МиГ-29 — четвёртый с начала месяца. Об уничтожении такого же истребителя расчётами ПВО ведомство проинформировало 22 марта. Кроме того, 10 и 15 марта два МиГ-29 были сбиты в воздушном бою.