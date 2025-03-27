Нью-Йорк, США, 27 марта, 2025, 14:32 — ИА Регнум. Американская писательница Лиза Джейн Смит, которая является автором серии книг «Дневники вампира», скончалась на 67-м году жизни. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT).

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«Лиза Джейн Смит скончалась 8 марта в Уолнат-Крике, Калифорния. Ей было 66 лет», — пишет издание со ссылкой на её сестру Джуди Клиффорд.

В газете уточнили, что на протяжении последних десяти лет писательница переживала последствия редкого аутоиммунного заболевания.

«Мисс Смит выпустила более 20 опубликованных книг, и ещё три неопубликованные работы были завершены до её смерти. Читатели купили миллионы экземпляров её произведений», — также указано в материале.

Лиза Джейн Смит родилась в 1958 году во Флориде. В 1982-м получила степень бакалавра в Университете Санта-Барбары.

В начале 1990-х стартовала её серия книг «Дневники вампира», которые легли в основу культового одноимённого сериала, обретшего общемировую известность и завершившегося лишь в 2017 году.